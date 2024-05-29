الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بعد اعتمادها بنسبة نجاح بلغت 95،5%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4869 طالب وطالبة نجح منهم 4757 طالبًا وتغيب 12 طالبًا.

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 95.5 ٪

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 95،5% 

وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لأثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة 100 ٪، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب. متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة. كما وعد بتكريمهم في إحتفالية خاصة تقيمها المحافظة لتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور من هـــــــــنا.

وقدّم محافظ الوادى الجديد التهنئة هاتفيًا لأثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة 100 ٪، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب. متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة. كما وعد بتكريمهم في إحتفالية خاصة تقيمها المحافظة لتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95.5%

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انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الوادي الجديد

وانطلقت امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023_ 2024 بمحافظة الوادي الجديد 15 مايو الجاري بـ 126 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تضم 4870 طالبا وطالبة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، قد انتهت من كافة الاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي اطلقت الأربعاء 15 مايو واستمرت حتى الثلاثاء 21 مايو 2024.

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