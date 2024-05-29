انتقال الجزائرى بغداد بونجاح لنادى الأهلى.. "شوبير" يكشف الحقيقة

كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن حقيقة تعاقد الأهلي مع الجزائري الدولي بغداد بونجاح، جناح السد القطري الحالي.

شوبير: أى ناد يتمنى ضم بونجاح

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء، إنه "لا أحد يختلف على إمكانيات بغداد بونجاح، أي ناد يتمنى ضم الجناح الجزائري على الرغم من تخطيه الـ30 عامًا".

وأضاف: "اللاعب يريد الاستمرار في الخليج الفترة المقبلة، أمامه عرضان من السعودية، بونجاح سيختار الأنسب له".

وتابع: "سمعت أنه لو وصل للاعب عرض جيد من قطر سيفكر في البقاء هناك، وإذا لم يحدث سيفكر في بدائل أخرى".

وواصل: "نسبة انضمام بغداد بونجاح للأهلي لا تتخطى من 5 لـ10% حتى الآن، في حين أن بعض الإعلاميين يقولون إن اللاعب أصبح قريبا بشدة من الأهلي وكولر معجب به".

وأردف: "عندما تسأل المدرب السويسري يقول هذا لم يحدث، يوجد لاعبون لا أحد يختلف عليهم، مثلًا زيزو إمام عاشور وبغداد بونجاح لاعب السد".

واختتم: "من لا يُعجب بهؤلاء النجوم، لكن عندما تتحدث عن أن ناديا سيضم لاعبا معينا لا تتسرع".