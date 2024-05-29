الأهلى يوافق على رحيل عبد المنعم بعد جلسة مع كولر

كشف الإعلامى محمد الليثى عن موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على رحيل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة.

وقال عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف ام": "إن عبد المنعم تحدث، خلال الفترة الماضية، مع مسئولين في القلعة الحمراء بشأن رغبته في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي".

وتابع محمد الليثى: عبد المنعم تحدث أيضًا مع كولر عن رغبته في الرحيل إلى أوروبا، ورغم أن المدرب السويسري يحتاج لجهود عبد المنعم في الفريق، إلا أنه وافق على رحيله إذا كانت هذه رغبته.

وأكد محمد الليثى أن عبد المنعم قال لمسئولي الأهلي وكولر إنه يرغب في الاحتراف وهو صغير السن، وهناك أندية كثيرة في أوروبا ترغب في ضمّه الموسم المقبل، وهو ما جعل النادي والمدير الفني يوافقان على رحيل اللاعب بشرط أن يكون العرض مناسبا للنادي وللاعب.

وشدد محمد الليثى على أن كولر لا يتردد في الموافقة على احتراف أي لاعب، طالما كانت هذه هي رغبته، مثلما فعل مع محمد شريف وحمدي فتحي بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح محمد الليثى أن عبد المنعم ينتظر عروضا من أندية أوروبية، أبرزها من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، ومن المقرر أن يحضر مندوب من شركة إنجليزية تتولى تسويق اللاعب مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026 لمشاهدة اللاعب عن قُرب.