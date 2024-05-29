"تعليم المنوفية" تعلن أسماء 6 فائزين فى مسابقة الشرق الأوسط للطفل المبدع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة الطفل المبدع على مستوى الشرق الأوسط، وقدمت التهاني لهم ولأسرهم على التفوق.

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، فوز كل من عبدالله عبدالمنعم هيكل، إدارة الشهداء التعليمية، بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم، هنا مرسي سمير مرسي، إدارة قويسنا التعليمية، المركز الثاني في مسابقة الرسم، هنا إسلام صبحي النعماني، إدارة قويسنا التعليمية المركز الأول مكرر مسابقة الرسم.

كما فاز الطالب علي مصطفى بدر، إدارة تلا التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في عزف البيانو، محمد حمدي فتح الله عمارة أدارو، الشهداء التعليمية، المركز الثالث مكرر مسابقة تصنيع الروبوت، وحقق مهند هشام عبدالعظيم، إدارة قويسنا التعليمية، المركز الأول في الكاراتيه.

مدير تعليم المنوفية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

كان قد تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الدبلومات الفنية بديوان عام المديرية، بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة.

وأكد أن التواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب داخل اللجان، وتيسير أداء الامتحانات، مع الالتزام الكامل بجميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على سرعة حل أي مشكلات أو عقبات لصالح أبنائنا الطلاب.

وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.