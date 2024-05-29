الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بماكينات الصراف الآلي "TVM".. تفاصيل كارت المحفظة الذكية لمترو الأنفاق

كارت المحفظة الذكى
كارت المحفظة الذكى لمترو الانفاق

استحدثت الهيئة القومية للأنفاق كارت المحفظة الذكية للركاب بديلاً لتذكرة المترو للحد من التزاحم على شباك التذاكر، وتتوافر كروت محافظ بماكينات الصراف الآلي TVM بمحطات المترو المختلفة.

ويعتبر كارت المحفظة الذكية محفظة تذاكر يتم شرائه وشحنه بسعر التذكرة ويتم الدخول به مباشر للمحطات، حيث يتم شحنه بداية من مبلغ 20 جنيها حتى 400 جنيه، وتخصم قيمة الرحلة عند الخروج من المحطة.

 صلاحية الكارت خمس سنوات وسعره 25 جنيها.

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 تشغيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

جدير بالذكر أنه تم التشغيل  التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث “3C” لمترو الأنفاق، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية هي جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخيرمن الخط الثالث، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، ونفذ على أربعة مراحل.

يعتبر الخط أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

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يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة حوالي 24 فدانا، ويتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات، السلام والتي تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).

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الهيئة القومية للأنفاق كارت المحفظة الذكية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث “3C” لمترو الأنفاق تذاكر محفظة

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