السيطرة على حريق نشب بشاحنة نقل مواد بترولية فى السويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن السويس، صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في شاحنة نقل مواد بترولية خالية من الحمولة خلال سيرها بطريق "السويس- الأدبية" ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني في السويس بلاغًا من قائدي السيارات، يفيد باشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية قبل مزلقان الأدبية، ووجه مدير إدارة الحماية المدنية 3 سيارات لموقع البلاغ للتعامل وتأمين الطريق من آثار الحريق.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب في كابينة السيارة النقل، وهي خاوية من أي حمولة مواد بترولية، وأجرت إدارة مرور السويس تحويلة مرورية على الطريق المؤدي إلى الأدبية لفرض حرم أمنى بموقع الحريق كإجراء احترازي.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع أي خسائر بالطريق أو إصابة أي من رجال الإطفاء أو العناصر المشاركة في تأمين موقع الحريق.