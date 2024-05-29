رئيس مدينة كفرشكر يتفقد المشروعات الإنتاجية الممولة من التنمية المحلية بالقليوبية

قام محمد غنيم، رئيس مركز ومدينة كفرشكر بالقليوبية، بجولة تفقدية على مصنعين لإنتاج البسكويت بقرى المركز والمدينة، للاطمئنان على نظام التشغيل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وحل أي مشكلاتهم تواجههم بهدف تشجيعهم وتوسيع أنشطتهم لتشغيل وتوفير فرص عمل أكثر للشباب والسيدات، تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالعمل على تشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفرشكر أن البرنامج التابع لوزارة التنمية المحلية والمتواجد بديوان مجلس المدينة يوفر التمويل والدعم اللازم للشباب الجاد في إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية بهدف المساهمة مع جهود الدولة في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب وتحسين الأوضاع المادية والمعيشية، من خلال توفير فرص عمل للشباب والخريجين للتمكن من مواجهة ظروف الحياة.

وأضاف "غنيم"، فى تصريحات صحفية، أن برنامج مشروعك بديوان مجلس المدينة نجح في تمويل 182 مشروعًا إنتاجيًا واستثماريًا للشباب والخريجين بالمركز والمدينة، مشيرًا إلى أنه توجد خطة لتشجيع الشباب على فكرة العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرفية، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لتغيير مفاهيم المجتمع بانتظار العمل الحكومى والجلوس فى البيت دون عمل، مشيرًا إلى أن برنامج مشروعك هو برنامج داعم لكل أفكار وأحلام الشباب بإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم فى تشغيل الشباب والخريجين لمواجهة مشكلات البطالة بالعمل والإنتاج.

وناشد جميع الشباب والخريجين بضرورة زيارة مكتب برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية بديوان مجلس المدينة، للتعرف على كل الخطوات وتسهيلات الدعم والتمويل لإقامة كل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بسعر فائدة مناسبة وبسيطة تساعد على نجاح المشروع وتحقيق العائد المادي.

وشارك في الجولة أحمد صلاح نائب رئيس مجلس مدينة كفرشكر، وهند رفاعي مدير إدارة برنامج مشروعك لتمويل مشروعات الشباب، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة.