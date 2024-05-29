الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة كفرشكر يتفقد المشروعات الإنتاجية الممولة من التنمية المحلية بالقليوبية

رئيس كفرشكر يتفقد
رئيس كفرشكر يتفقد المشروعات الإنتاجية الممولة

قام محمد غنيم، رئيس مركز ومدينة كفرشكر بالقليوبية، بجولة تفقدية على مصنعين لإنتاج البسكويت بقرى المركز والمدينة، للاطمئنان على نظام التشغيل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وحل أي مشكلاتهم تواجههم بهدف تشجيعهم وتوسيع أنشطتهم لتشغيل وتوفير فرص عمل أكثر للشباب والسيدات، تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالعمل على تشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفرشكر أن البرنامج التابع لوزارة التنمية المحلية والمتواجد بديوان مجلس المدينة يوفر التمويل والدعم اللازم للشباب الجاد في إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية بهدف المساهمة مع جهود الدولة في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب وتحسين الأوضاع المادية والمعيشية، من خلال توفير فرص عمل للشباب والخريجين للتمكن من مواجهة ظروف الحياة.

وأضاف "غنيم"، فى تصريحات صحفية، أن برنامج مشروعك بديوان مجلس المدينة نجح في تمويل 182 مشروعًا إنتاجيًا واستثماريًا للشباب والخريجين بالمركز والمدينة، مشيرًا إلى أنه توجد خطة لتشجيع الشباب على فكرة العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرفية، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لتغيير مفاهيم المجتمع بانتظار العمل الحكومى والجلوس فى البيت دون عمل، مشيرًا إلى أن برنامج مشروعك هو برنامج داعم لكل أفكار وأحلام الشباب بإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم فى تشغيل الشباب والخريجين لمواجهة مشكلات البطالة بالعمل والإنتاج.

وناشد جميع الشباب والخريجين بضرورة زيارة مكتب برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية بديوان مجلس المدينة، للتعرف على كل الخطوات وتسهيلات الدعم والتمويل لإقامة كل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بسعر فائدة مناسبة وبسيطة تساعد على نجاح المشروع وتحقيق العائد المادي. 

وشارك في الجولة أحمد صلاح نائب رئيس مجلس مدينة كفرشكر، وهند رفاعي مدير إدارة برنامج مشروعك لتمويل مشروعات الشباب، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة.

مصانع بسكويت كفر شكر جولة تفقدية محافظة القليوبية برنامج مشروعك

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالقليوبية

جامعة بنها الأهلية تكرم فريق كلية الاقتصاد لفوزه ببطولة خماسى كرة القدم

ضبط المتهم بقتل صديقه فى مشاجرة بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع تطوير مستشفى طوخ وكورنيش القناطر

رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية

غدر الصحاب.. العثور على جثة شاب قتله صديقه فى القليوبية

بحضور وزير الرى.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومركز التدريب الإقليمى

الأكثر قراءة

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة