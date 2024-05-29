غرق شاب فى نهر النيل بالصف

لقي شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بمنطقة الصف في الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن شابًا تم تحديد هويته، تعرض للغرق بمنطقة المعدية.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لمباشرة النيابة المختصة التحقيق.