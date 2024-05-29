الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس في بسيون

اعمال رصف
اعمال رصف

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس ببسيون بطول 523 متر ومتوسط عرض 7 متر، فتم الانتهاء من تركيب بلوعات صرف مياه الأمطار ورفع المطابق وجاري تركيب الانترلوك بالشارع.


وأشار المحافظ، إلى أن الشارع يعد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم، وأعمال التطوير والرصف الجارية به ستساهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ الغربية، حرصه المستمر على المرور الميداني على مشروعات المحافظة للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل أي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافه الجهات المعنية في هذا الشأن وتسخير جميع الإمكانات للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي بورسعيد والجمهورية بمركز ومدينة السنطة  حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن في الشارعين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب تشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وعلى صعيد مواز، تفقد المحافظ التشغيل التجريبي للمجمع الزراعي البيطري بقرية سندبسط كأول مجمع زراعي بيطري يدخل الخدمة تجريبيًا بقرى مركز زفتى عقب نهو أعمال الفرش والتجهيز والتأثيث الخاصة به ويضم المجمع  (جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي)، ووحدة بيطرية، كما تم نهو الأعمال ب8 مجمعات زراعية بيطرية بمركز زفتى بنسبة ١٠٠%  و يجري نهو اجراءات استلمها لتشغيلها التجريبي قريبا.

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محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية لانتهاء من تركيب بلوعات صرف مياه الأمطار رفع المطابق تركيب الانترلوك بالشارع أعمال الرصف والتطوير

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