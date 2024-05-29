" كونتكت " تتعاون مع "جوميا " لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت

أعلنت " جوميا " منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصري عن توسيع شراكتها الاستراتيجية بين " جوميا باي" و" كونتكت كريدي تك " - ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل لعملائهما، ولاستكمالً النجاح الذي حققته هذه الشراكة والتي بدأت في يناير 2023، لتشمل توفير طرق دفع متنوعة لتيسير عملية الشراء عبر الإنترنت وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء " جوميا وكونتكت ".

وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم، أن هذا التعاون يشمل توفير طرق دفع مختلفة لتسهيل عملية الشراء وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء " جوميا وكونتكت "، حيث تولي مجموعة " كونتكت " وزراعها الرقمي " كونتكت كريدي تك " اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 والسعي نحو توسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصري واستخدام أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

وعلى هامش توقيع هذا التعاون، أعرب عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة " جوميا مصر " عن بالغ سعادته باستمرار التعاون بين الشركتين لمصلحة العملاء، واصفًا هذه الخطوة بأنها جزءًا من التزام " جوميا باي وكونتكت " لتقديم أفضل تجربة تسوق عبر الإنترنت للمستهلكين في السوق، حيث تعزز الثقة بيننا كشركاء استراتيجيين نعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أهداف مشتركة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، ونتطلع من خلال هذه الشراكة المثمرة بيننا إلى مستقبل مشرق من النجاح والتطور.

وأوضح عمر الفقي، العضو المنتدب لـ " كونتكت كريدي تك " أن توسيع نطاق هذه الشراكة التي تقدم عروض بدون رسوم إدارية وبدون فوائد وبدون مقدم، نسعى لتحقيق مزيد من المزايا لعملائنا المشتركين.

وأشار العضو المنتدب لـ "كونتكت كريدي تك "إلي أن "كونتكت" متحمسة لمستقبل هذه الشراكة ونتطلع لتحقيق نجاحات جديدة معًا، وتقديم تجارب تسوق متميزة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في السوق المصري.

ومن جانبه، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت المالية القابضة " نعتز بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية التي نمتلكها مع " جوميا "، كاشفًا، أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية تجارية وحسب، بل أنها رؤية مشتركة لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت لعملائنا، مؤكدًا علي إيمانهم بأهمية توفير حلول مالية مبتكرة ومريحة للعملاء، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية قوية مع أطراف مثل " جوميا "، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجية.

وفي إطار احتفالات " جوميا " بعيد ميلادها الـ 12 في السوق المصرية في الفترة من 27 مايو إلى 9 يونيو من العام الحالي، يمكن للعملاء الشراء والتسوق من خلال " جوميا " وتقسيط المشتريات من خلال " كونتكت " بدون رسوم إدارية وبدون فوائد وأيضا بدون مقدم لمدة تصل إلى ستة أشهر حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه الفرصة للتسوق بمرونة وراحة تامة.