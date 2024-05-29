محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95.5%

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 95،5، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4869 طالب وطالبة نجح منهم 4757 طالبًا وتغيب 12 طالبًا.

وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لأثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة 100 ٪، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة، كما وعد بتكريمهم في إحتفالية خاصة تقيمها المحافظة لتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.

انطلاق الامتحانات

وانطلقت امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023_ 2024 بمحافظة الوادي الجديد 15 مايو الجاري بـ 126 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تضم 4870 طالبا وطالبة.

وترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، منذ اليوم الأول غرفة العمليات الرئيسية وربطها بجميع الغرف الفرعية لتلقي أي شكاوى وحل المشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

وعبر الفيديو كونفرانس، كانت هناك متابعة مستمرة لانتظام سير اللجان بمراكز المحافظة، وللتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى تواجه الطلاب، مؤكدًا على المتابعة والمرور الدائم على كافة اللجان، مع توافر كافة سبل الراحة وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل وخارج اللجان؛ لآداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع مراجعة ضوابط توزيع الملاحظين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع تحقيق تكافؤ الفرص وعدم وجود موانع وفقًا للإجراءات المنظمة لعملية الامتحانات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، قد انتهت من كافة الاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي اطلقت الأربعاء 15 مايو واستمرت حتى الثلاثاء 21 مايو 2024.