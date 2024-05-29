الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز العبور الجديدة: تسليم 414 قطعة أرض للمنطقة المضافة بالقرعة اليدوية

جهاز العبور الجديدة
جهاز العبور الجديدة

ترأس الدكتور أحمد أسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة  إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (4) لحائزي ‏قطع الأراضي المضافة بعدد 414 قطعة أرض للذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم وقاموا بالالتزام بالسداد فى 24 أبريل2024 بمساحات تتراوح بين  276متر، 350متر، 400متر، 450متر، 500متر والتي أجريت ‏تحت سمع وبصر الجميع تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص 

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وأشار أحمد إسماعيل، إلي أنه تم أجراء القرعة بحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز ومستشاري مجلس الدولة، حيث كانت القرعة العلنية رقم( 4 ) بمثابة عرس المواطنين وقبلهم العاملين بالجهاز الذين سعدوا برؤية ثمار مجهودهم. 

وقد أشاد المواطنين بالنظام وسهولة الإجراءات حيث تم إعلان النتيجة كما تم تسليم اختار التخصص للمواطنين في نفس الوقت 
وعبر مسئولي جهاز مدينة العبور الجديدة، عن سعادتة  المواطنين الفائزين في القرعة الإعلانية اليدوية رقم ( 4 ) وأشكرهم على حسن تعاونهم وفي انتظاركم في القرعات القادمة لتسكين باقي الطلبات التي سيتم الموافقة على توفيق اوضاعها والتي سيتم الإعلان عنها تباع 

وأكد رئيس  جهاز مدينة العبور الجديدة أنه تم تكيثف العمل  لتحقيق  حلم  ‏حائزي  قطع الأراضي الواقعة في نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة2016‏ الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة والذي انتهى بتحقيق حلمهم في امتلاك قطعة أرض لها  وكيان محترم يتم التعامل 

ونوه على اهمية تنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتذليل كافة العقبات وسهول الاجراءات التقنين والتسليم للمواطنين لتسليم قطع الاراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة. 

ودعا رئيس جهاز العبور الجديدة، مركز التكنولوجيا وخدمة المواطنين بضرورة بسرعة إنجاز فى الاجراءات للمواطنين وتسليم الاراضي المخصصة لهم. 

العبور الجديدة تسليم عدن قطعة أرض القرعة اليدوية

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