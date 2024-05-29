الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس رابطة الأندية يكشف موعد انتهاء الدوري.. والشكل الجديد له الموسم المقبل

دوري نايل
دوري نايل

صرح أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بأنه لابد من الاستفادة من استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية والعمل على اجتماعات مستمرة لبحث التعاون بينهم من حيث القانون واللائحة حيث نعمل على الأمر منذ سنوات كبيرة.

وأوضح أحمد دياب خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: "خالد رفعت مستشار العلاقات الخارجية كان بيعمل على استضافة القاهرة لاجتماعات اتحاد الروابط العالمية بقاله فترة كبيرة والانضمام إلى اتحاد الروابط العالمية بعد سنة واحدة رغم أن قانون الانضمام يحتاج إلى 4 سنوات".

وأشار أحمد دياب إلى أن بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile “ سوف تنتهى منتصف شهر 8 المقبل رغم جميع المؤجلات.

وتابع أحمد دياب: "الموسم المقبل سيكون موسم انتقالي بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية".

أحمد دياب رابطة الأندية الدوري الدوري البلجيكي أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية

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