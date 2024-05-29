الخط الأحمر الأمريكى "أعمى".. واشنطن "جندى إسرائيلى" فى الإبادة الجماعية

كشف تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أن الذخائر التي استخدمتها إسرائيل خلال غارتها الوحشية على مخيمات النازحين في حي تل السلطان في رفح يوم الأحد وتسببت في مجزرة بشرية، كانت أمريكية الصنع، وفقًا لمراجعة أجراها خبراء الأسلحة المتفجرة.

الذخائر الأمريكية تقتل الأطفال والأبرياء في غزة والبيت الأبيض يدعم إسرائيل

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن المجزرة التي وقعت في رفح أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بعد اندلاع حريق كبير في مخيمات النازحين.

وأظهرت لقطات حصلت عليها شبكة "سي إن إن" مساحات واسعة من المخيم في رفح مشتعلة بالنيران، حيث يحاول عشرات الرجال والنساء والأطفال بشكل محموم العثور على غطاء من الهجوم الليلي، وشوهدت الجثث المحترقة، بما في ذلك جثث الأطفال، أثناء قيام رجال الإنقاذ بسحبها من تحت الأنقاض.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهجوم الإسرائيلي المتصاعد في رفح أثار غضبا دوليا سريعا، حيث دعت وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة والحكومات المتعددة إسرائيل إلى وقف هجومها على الفور.

وأضافت أن الدبابات الإسرائيلية شوهدت وهي تتقدم أكثر في رفح أمس، مما يشير إلى مرحلة جديدة تمضي بها إسرائيل في هجومها المثير للجدل والمدمر، ومع ذلك يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض أنه لا يجب تغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، لأن الغارة الوحشية في رفح لم تتجاوز الخط الأحمر الذي من شأنه أن يفرض تغييرات في الدعم الأمريكي.

وتابعت الشبكة أن تصريحات البيت الأبيض بأن الهجمات الإسرائيلية في رفح لم تتجاوز الخط الأحمر تأتي على الرغم من تصريحات بايدن السابقة بأنه لن يسمح بأن يتم قتل الأطفال والأبرياء بالأسلحة الأمريكية في رفح.

حددت الشبكة الأمريكية، مقاطع فيديو لتحديد الموقع الجغرافي تظهر خيامًا مشتعلة بالنيران في أعقاب الغارة على مخيم النازحين داخليًا المعروف باسم "مخيم السلام الكويتي 1".

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حددته شبكة CNN جغرافيًا لنفس المشهد من خلال مطابقة التفاصيل بما في ذلك لافتة مدخل المخيم والبلاط الموجود على الأرض، يظهر ذيل قنبلة أمريكية الصنع ذات قطر صغير من طراز GBU-39 (SDB)، وفقًا لـ أربعة خبراء في الأسلحة المتفجرة قاموا بمراجعة الفيديو.

وقال خبير الأسلحة المتفجرة كريس كوب سميث، إن قنبلة GBU-39، التي تصنعها شركة بوينج، هي ذخيرة عالية الدقة "مصممة لمهاجمة أهداف ذات أهمية استراتيجية"، وتؤدي إلى أضرار جانبية منخفضة، ومع ذلك، قال كوب سميث، وهو أيضًا ضابط مدفعية سابق في الجيش البريطاني: "إن استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، سيؤدي دائمًا إلى مخاطر كبرى إذا ما تم استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان".

وأوضح تريفور بول، وهو عضو كبير سابق في فريق التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي، والذي حدد أيضًا الشظية على أنها من قنبلة GBU-39، كيف توصل إلى استنتاجه.

قال بول: "جزء الرأس الحربي للذخيرة متميز، والجزء الخاص بالتوجيه والجناح فريد للغاية مقارنة بالذخائر الأخرى، غالبًا ما تكون أجزاء التوجيه والأجنحة من الذخائر هي البقايا المتبقية حتى بعد انفجار الذخيرة، رأيت الجزء الخاص بالتشغيل الخلفي وعرفت على الفور أنه أحد متغيرات SDB/GBU-39".

وخلص بول أيضًا إلى أنه على الرغم من وجود نوع مختلف من قنبلة GBU-39 المعروفة باسم الذخيرة المميتة المركزة (FLM)، والتي تحتوي على حمولة متفجرة أكبر، ولكنها مصممة لإحداث أضرار جانبية أقل، لكن لم يكن هذا هو البديل المستخدم في هذه الحالة.

وتابع: "يحتوي FLM على رأس حربي مركب من ألياف الكربون ومملوء بمسحوق التنجستن، أظهرت صور اختبار FLM أجسامًا في الاختبار مغلفة بغبار التنجستن، وهو غير موجود"؟

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الأرقام التسلسلية الموجودة على بقايا الذخائر تطابقت مع تلك الخاصة بشركة مصنعة لأجزاء GBU-39 ومقرها كاليفورنيا- مما يشير إلى المزيد من الأدلة على أن القنابل تم تصنيعها في الولايات المتحدة.

وقد حدد خبيران إضافيان في الأسلحة المتفجرة- ريتشارد وير، باحث كبير في الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش، وكريس لينكولن جونز، ضابط مدفعية سابق بالجيش البريطاني وخبير في الأسلحة والاستهداف- الشظية على أنها جزء من قنبلة GBU أمريكية الصنع.

واشنطن أكبر داعم لإسرائيل بالأسلحة

تُعدّ الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، واستمر هذا الدعم على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة على إدارة بايدن بشأن الهجوم على غزة.

وفي الشهر الماضي، وقع بايدن على مشروع قانون المساعدات الخارجية، ويشمل ذلك 26 مليار دولار للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتضمن 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية الإسرائيلية، و9 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لغزة، و2.4 مليار دولار للعمليات العسكرية الأمريكية الإقليمية.