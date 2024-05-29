عقد قمة مصرية صينية فى بكين اليوم

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جينبينج، اليوم الأربعاء، مباحثات شاملة تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها منذ قليل.

ومن المقرر أن تتناول القمة، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.