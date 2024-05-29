الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة مخالفات بناء منطقة حى شمال الأقصر

حملة الإزالة
حملة الإزالة

نفذ  مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي، حملة إزالات مكبرة استهدفت منطقة حي شمال، أسفرت عن إزالة أعمدة دور أرضي مساحة 110 أمتار، وردم حفر "سملات" عادية في المهد مساحة 130 مترا تقريبا بشارع الشيخ مبارك المتفرع من الحزام الأخضر بالنجع الطويل.

شارك في أعمال الإزالة أحمد أبوعيش، سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عوض الله، رئيس حي شمال، وأحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية، وتمت الإزالة بمعدات الحملة الثقيلة التابعة لرئاسة المدينة وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، لمتابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وكان قد، عقد اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري أسبوعيا.

بحث اللقاء 12 شكوى مقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد الدكتور علي الشرابي ضرورة سرعة الرد على كل الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كل القطاعات، مؤكدا أنه يتم الفحص والرد على كل الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
حملة الازالة
مجلس مدينة الاقصر الحزام الاخضر مسجد الشيخ مبارك المتابعة الميدانية حملة ازالات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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