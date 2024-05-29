الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا بشارة يستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزي بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، رفات القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

حرص على المشاركة في استقبال الرفات المقدس عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشمامسة والشعب الإيبارشية، بالإضافة إلى محبي القديس فرنسيس الآسيزي.

تضمنت الزيارة الصلوات، والترانيم الروحية، والقراءات الكتابية، حيث عبر صاحب النيافة عن عمق فرحه، لاستقبال رفات القديس فرنسيس الآسيزي، كعلامة محبة من الله.

وأكد الأب المطران أن الرب استخدم القديس فرنسيس، ليرمّم الكنيسة، ويريد أن يستخدمنا اليوم، لنرمّم حياتنا من جديد على أساس المحبة، والسلام، والفرح، والإفخارستيا، والصلاة.

وشدد راعي الإيبارشية عن احتياجنا اليوم، لنكون شهودًا للمسيح على مثال القديس فرنسيس الآسيزي في سعيه لعيش الإنجيل، واتباع الرب.

تضمن اليوم أيضًا التطواف بالرفات المقدس، للتبرك منه، كما أهديت كاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص، تمثالًا صغيرًا للقديس فرنسيس الآسيزي.

وايضا تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفلت كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بمرور اثنين وعشرين عامًا على تأسيس فرقة جنود مريم "سيدة البشارة" بالرعية، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب جورج سامي، راعي الكنيسة.

وفي كلمة العظة، أكد الأب جورج أهمية أن نتخذ العذراء مريم، قدوة لنا في أعمالنا، لأنها كانت تقدم أفعال المحبة في صمت، فمهما واجهنا من صعاب في الخدمة، نستطيع التغلب عليها، مقتادين بمحبة أمنا القديسة مريم.

تضمن اليوم أيضًا كلمة حول "الجندي المريمي". وفي الختام، قدمت مسؤولة فرقة جنود مريم "سيدة البشارة"، نبذة عن تاريخ القرفة، منذ تأسيسها، وحتى الآن، ثم أهداها الأب جورج سامي تمثال السيدة العذراء.

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