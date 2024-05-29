الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ختام مهرجان الطبول 2024 في دورته الـ11

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

تختتم فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، الموافق الأول من يونيو 2024، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر. 

مهرجان الطبول 2024

ويقام المهرجان تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ودعم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

مشاركة دولية بختام مهرجان الطبول

تتميز دورة هذا العام بمشاركة متميزة من فرق جاليات السفارات المقيمة في مصر، وتشمل جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، موريتانيا، إضافة إلى فرق من وزارة الثقافة والفرق المستقلة من مختلف أقاليم مصر، كما سيشهد الحفل الختامي ورشًا فنية دولية يشارك فيها جميع الفرق، بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح.

يأتي المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاعاتها المختلفة، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومكتبات مصر العامة، وبنك القاهرة.

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تكريم شخصيات بارزة في ختام مهرجان الطبول 

ويكرم المهرجان هذا العام عددًا من الشخصيات البارزة، وهم أندرية شاستيل من فرنسا، الشاعر والمفكر والأديب أباي قونانباييف من كازاخستان، الفنانة المعلومة بنت الميداح من موريتانيا، الدكتور محمد عمران من مصر، نجلاء إبراهيم رأفت من مصر، وإسم المطرب الشعبي محمد طه شخصية المهرجان في هذه النسخة.

أكد الفنان انتصار عبد الفتاح أن المهرجان يمثل رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة، معبرًا عن العلاقة الفريدة بين الطبول والتراث.

 وأضاف أن المهرجان يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير للتعرف على ثقافات العالم وشعوبها وتراثها، وتوفير مساحة للحوار الفني والثقافي على المستوى الدولي بين الشعوب المختلفة.

مهرجان الطبول الدولي

مهرجان الطبول الدولي يحظى بشعبية واسعة، حيث يجذب آلاف الزوار إلى القاهرة للاستمتاع بتجربة عروضه الفنية المثيرة. يُعتبر هذا المهرجان من الفعاليات الثقافية البارزة التي تبرز التنوع الثقافي وتعزز التواصل الثقافي بين الشعوب.

تأسس المهرجان في عام 2013 بمبادرة من الفنان انتصار عبد الفتاح، ومنذ ذلك الحين، استمر المهرجان في تقديم فعالياته المميزة، وهو يُعتبر منصة للتعبير الفني وتبادل الثقافات. يجتمع فيه فرق الطبول من مختلف أنحاء العالم لتقديم عروض موسيقية استثنائية.

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