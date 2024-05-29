الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى جميع المحافظات.. موعد الإعلان رسميًا

امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 ترم ثان، على مستوى الجمهورية، وموعد إعلانها رسميًا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة  الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، ما زالت في مرحلة التجميع في الكثير من المديريات، أبرزها القاهرة والجيزة.

وأشارت المصادر، في تصريحات  لـ"الدستور"، إلى أن النتائج سيتم إعلانها عقب اعتمادها من المحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون في المدارس بداية الأسبوع المقبل.

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مؤشرات جيدة

ولفتت المصادر إلى أن مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام جيدة مقارنة بمؤشرات السنوات الماضية.

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