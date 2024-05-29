الأربعاء 29 مايو 2024
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نصائح للتخلص من الدهون العنيدة في منطقة الذراعين ؟

جريدة الدستور

يعتبر التخلص من مشكلة الدهون العنيدة في منطقة الذراعين، من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير منا، ولا يعلم معظمنا أن هناك مجموعة قواعد يجب اتباعها للتخلص من تلك الأزمة، وذلك بحسب ما ذكر في موقع "هيلث".

التغذية السليمة: تناول غذاء متوازن قليل السعرات الحرارية وغني بالبروتينات والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تجنب السكريات والدهون المشبعة.

التمارين الرياضية:

تمارين القوة: ممارسة تمارين تستهدف عضلات الذراعين مثل تمارين الضغط، تمارين العضلة ذات الرأسين (البايسبس)، وتمارين العضلة ثلاثية الرؤوس (الترايسبس).

تمارين الكارديو: ممارسة التمارين الهوائية مثل الجري، السباحة، وركوب الدراجة لزيادة حرق السعرات الحرارية.

التركيز على كامل الجسم: لا يمكن فقدان الدهون من منطقة محددة فقط، لذا يجب ممارسة تمارين شاملة تستهدف كامل الجسم لتحسين نسبة الدهون.
 

الانتظام: الالتزام بجدول زمني منتظم للتمارين والنظام الغذائي.
 

الترطيب: شرب كمية كافية من الماء يوميًا يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.
 

النوم الجيد: الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الهرمونات وتحسين عملية حرق الدهون.

تغيير الروتين الرياضي: تغيير التمارين ونمط التدريب بانتظام لمنع الجسم من التكيف وبالتالي زيادة فعالية حرق الدهون.
 

استخدام الأوزان: لا تخف من استخدام الأوزان في التمارين، فزيادة كتلة العضلات تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة.

التمارين المركبة: تضمين تمارين مركبة في روتينك مثل تمارين رفع الأثقال والتمارين باستخدام الأوزان الحرة، فهي تستهدف عدة مجموعات عضلية في نفس الوقت وتزيد من معدل الأيض.

التدرج في الشدة: ابدأ بتمارين خفيفة وزد من شدتها تدريجيًا لتحفيز حرق الدهون.

الاهتمام باللياقة العامة: ممارسة رياضات متنوعة مثل اليوغا والبيلاتس لتحسين مرونة الجسم وزيادة القوة والتحمل.

تجنب الإجهاد والتوتر: الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي يساهم في تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن والذراعين. ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق يمكن أن تكون مفيدة.
 

التغذية الغنية بالألياف: الألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية.

تجنب المشروبات الغازية والمحلاة: هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية الفارغة التي تساهم في زيادة الوزن.

التدليك: يمكن أن يساعد التدليك الدوري في تحسين تدفق الدم وتقليل تراكم الدهون
 

تناول الوجبات بشكل منتظم: تقسيم الوجبات الكبيرة إلى وجبات صغيرة ومتكررة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة ومنع الإفراط في تناول الطعام.
 

التحفيز الكهربائي للعضلات (EMS): يمكن أن يكون مفيدًا لتعزيز قوة العضلات وحرق الدهون عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع التمارين التقليدية.

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