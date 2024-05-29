الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في  ١٠ يونيو المقبل للمواد خارج المجموع ويوم٢٢ يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية حيث ازداد معدل البحث خلال الفترة الأخيرة عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 وتوزيع درجات مواد الثانوية العامة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ومادة الفيزياء 60 درجة، ومادة الكمياء 60 درجة وجاءت مادة الأحياء 60 درجة،و مادة التاريخ 60 درجة.

فيما جاء توزيع مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، ومادة الديناميكا 30 درجة ومادة الاستاتيكا 30 درجة،و مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، ومادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، ومادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد المشتركة لكافة الشعب كالتالي:

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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تعليمات وزير التعليم لوضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2024:

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضه 2024:

جاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا،و يوم السبت 20 يوليو الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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