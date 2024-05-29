حكم قضائى يجنب الخزانة العامة للدولة خسارة 7 ملايين جنيه

‏ نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني في الحصول على حكم نهائي جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ 6.904.246 جنيه، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

وكانت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة أقامت ضد محافظة الدقهلية ورئيس مجلس مدينة المطرية، الدعوى رقم 582 لسنة 2022 مدني كلي المنزلة، بغية الحكم لها:

أولًا: بوقف تنفيذ كتاب رئيس مجلس مدينة المطرية رقم 3324 بتاريخ 1‏/8‏/2021.

ثانيًا: بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المزمع توقيعه على منقولات الشركة واعتباره كأن لم يكن. ثالثًا: براءة ذمة الشركة من مبلغ 6٫904٫246 جنيه. رابعًا: سقوط الحق بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل.

‏وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28‏/2‏/2023 حكمت المحكمة:

أولًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته، ثانيًا: رفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.

وحيث لم ترتض الشركة الحكم سالف البيان، فاستأنفته برقم 2342 لسنة 75ق، وبجلسة 13‏/3‏/2024 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

ولما كان الثابت من تمحيص الحكم أنه قرر في أسبابه أن الشركة المدعية ملزمة بمبلغ 6٫904٫246 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها محطة أوتوبيس الشركة بمدينة المطرية عن الفترة من 1‏/9‏/1988 حتى 1‏/8‏/2022، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه دفاع ودفوع بما جنب الخزانة العامة للدولة خسارة المبلغ المشار إليه.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.