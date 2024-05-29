"قولت فرصة وهي مخمورة".. اعترافات سائق تاكسي سرق سيدة وألقاها في الطريق

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس سائق تاكسي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات سيدة وإلقائها بالطريق، حال استقلالها السيارة معه لتوصيلها بالقاهرة الجديدة.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وأقر السائق بسرقة سيدة استقلت معه السيارة لتوصيلها وكانت في حالة سكر شديدة فاستغل فقدانها الوعي وسرق حقيبتها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وقام بإلقائها في الطريق وهرب خوفًا من المسائلة القانونية.

وكانت بداية الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق متهم بسرقة متعلقات سيدة "مخمورة" بدلاً من توصيلها.

بإجراء التحريات وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكن ضباط المباحث من ضبطه والسيارة وبحوزته متعلقاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.