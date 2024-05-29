الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، وتسعى لتوفير كافة الخدمات التي تُساعدهم على العيش الكريم، ومن ضمن هذه الخدمات، كارت الخدمات المتكاملة الذي يمنحهم العديد من المزايا، مثل “معاش شهري، ورعاية صحية مجانية، وتخفيضات على وسائل النقل والمواصلات، وفرص عمل، وخدمات تعليمية”.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

  1. الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.
  2. الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  5. الضغط على "استعلام".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية:

  1. الذهاب إلى موقع وزارة الصحة والسكان: من هنا.
  2. الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اختيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".
  4. إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  5. الضغط على "استعلام".

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 ومميزات استخراجه

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يُقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الإعاقة، منها:

  • معاش شهري: يُساعد المعاش الشهري على تلبية احتياجات ذوي الإعاقة الأساسية.
  • رعاية صحية مجانية: يُمكن لذوي الإعاقة الحصول على رعاية صحية مجانية في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
  • تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات: يُمكن لذوي الإعاقة الحصول على تخفيضات على تذاكر الطيران والقطارات والحافلات.
  • فرص عمل: تُساعد الوزارة ذوي الإعاقة على إيجاد فرص عمل مناسبة.
  • خدمات تعليمية: تُقدم الوزارة خدمات تعليمية مجانية لذوي الإعاقة في جميع المراحل التعليمية.

من هم مستحقو كارت الخدمات المتكاملة؟

بشكل عام، يُمكن لأي شخص من ذوي الإعاقة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

ولكن، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في مقدم الطلب، وهي:

  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون حاصلًا على إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية.
  • أن يكون مُسجلًا في أحد مكاتب التأهيل الاجتماعي.
  • أن تكون نسبة إعاقته 80% أو أكثر.
  • أن لا يكون مُتعاطيًا للمخدرات أو المُسجلًا جنائيًا.

وإليك بعض الفئات التي تُمنح كارت الخدمات المتكاملة بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقييم نسبة الإعاقة:

  • الأشخاص الذين فقدوا بصرهم كليًا.
  • الأشخاص الذين فقدوا السمع كليًا.
  • الأشخاص الذين يعانون من شلل رباعي.
  • الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية شديدة.
  • الأشخاص الذين يعانون من بتر في الأطراف.
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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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