وكيل "صحة الشرقية" يتفقد تطوير مستشفى كفرصقر المركزى

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى كفر صقر المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية تركيب جهاز تفتيت الحصوات الكلوية الجديد، في حضور اللواء أحمد النادي المتبرع بالجهاز، بتكلفة تقديرية ٢.٥ مليون جنيه، وممثلي جمعية الأنوار الخيرية بسنجها وكفرصقر والقائمة على دعم الأعمال الإنشائية بالدور الرابع بمبني الكلى على مساحة ٤٥٠م٢، والذي يضم وحدة مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات، والمزودة بقسم داخلي بقوة ٦ أسرة، وغرف للعمليات الجراحية والإفاقة بقوة ٣ أسرة، وصيدلية، وغرف للخدمات المعاونة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٦ ملايين جنيه.

واطمأن وكيل الوزارة ومدير عام الطب العلاجي على تركيب وتشغيل الجهاز الجديد، مقدمًا الشكر والتقدير للواء أحمد النادي وممثلي جمعية الأنوار الخيرية، على الدعم المستمر للمستشفى والمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، لخدمة المرضى والمواطنين بها، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود ودور رجال ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما وجه مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال المتبقية بالدور الرابع لتشغيل القسم الجديد في خلال أيام لخدمة المرضى بالمحافظة، وموجهًا مدير عام الطب العلاجي بتوفير القوى البشرية من الأطباء، والتدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالتنسيق مع مدير المستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكلى الصناعي، والمزود بعدد ٦٦ ماكينة غسيل كلوي، ويخدم عدد ٢٠٩ مرضى، وبطاقة استيعابية تصل إلى ٢٨٨ مريضًا، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود واللواء أحمد النادي وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبيًا منذ عدة أشهر، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى ١٩ سريرًا، بدلًا من ١٢ سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال ٢ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة ٦ أجهزة تنفس صناعي، وعدد ١٩ مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية وجهاز إيكو.

وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الحالة الصحية لمرضى العناية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم الحضانات، والذي تم التشغيل التجريبي أيضًا منذ عدة أشهر بعد تطويره ورفع كفاءته ليسع ٢١ حضانة بدلًا من ١٨ بتكلفة تقديرية أكثر من مليون جنيه.