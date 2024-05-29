دون ملح.. طالب بجامعة الزقازيق يبتكر "مخللات لمرضى الكلى"

نجح طالب بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتنمية، بجامعة الزقازيق، في ابتكار طريقة لـ“المخلل” بأنواعه، دون استخدام الملح، ما يتيح فرصة لأصحاب بعض الأمراض المستعصية تناوله حين يشتهون دون الخوف من تناول الملح.

في لقاء مع الطالب محمد عماد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتنمية، أكد أنه قد نجح فى ابتكار أنواع من المخلل دون استخدام الملح، مستخدما بعض المواد مثل الزبادى والثوم وبعض الزيوت والأحماض، مما يُعطى الطعم المعروف للمخلل ولا يؤدى لبعض المخاطر التى يتعرض لها المرضى من الملح.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفكرة جاءته حين فكر بشأن بعض أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية مثل مرضى الضغط العالى ومرضى السكر ومرضى الكلى وبعض أصحاب انواع معنة من الحساسية، والذين لا ينبغى لهم الإسراف فى استخدام الملح، فكانت تلك الفكرة هى الأنسب.

أوضح عماد أن كل ما يسخدم فى صنع ذلك النوع من المخلل مناسب للمرضى لتناوله، دون التأثير سلبا عليهم، لافتا إلى أنه قد قام بتجربة الفكرة إلى أن استقر على تلك المكونات التى لا تضر بمستخدميها من المرضى الذين يشتهون تناول المخللات ويُجبرهم المرض على الابتعاد عنه.

أثنى الطالب على جهود القائمين على كلية التكنولوجي والتنمية، كل من الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتور عبد الجواد الشواف، المُشرف على مشروعات الطلاب، لافتا إلأى أنهما يقدمان كل الدعم للطلاب أصحاب المشروعات والابتكارات.

فى سياق متصل، نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، ندوة بعنوان "العلم والوعى والجمهورية الجديدة"، لمناقشة التحديات التى تقابل مصر من الداخل والخارج، وكيفية التعامل معها والوعى بمخاطرها، وجهود القيادة السياسية فى وضع حلول لها ومواجهتها.

حاضر فى الندوة اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود حسن، محاضر الاستراتيجيات والأمن القومى، ومساعد وزير التجارة والصناعة، وذلك بإشراف وحضور الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة، وحشد من طلاب الجامعة.