الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 فحوصات طبية يجب أن تخضع لها النساء في الثلاثينيات والأربعينيات

جريدة الدستور

قد تكون المرأة معرضة لخطر الإصابة بمجموعة من الأمراض والالتهابات مقارنة بالرجال بسبب الاختلافات البيولوجية وعدم المساواة بين الجنسين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المراهقات والشابات على مستوى العالم معرضات لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمقدار الضعف مقارنة بالفتيان والشبان.

ووفقًا لموقع hindustantimes يرتبط ارتفاع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بالنشاط الجنسي غير الآمن وغير المرغوب فيه والقسري في كثير من الأحيان. خلال فترة الحمل، يمكن أن تشكل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية والسل مخاطر كبيرة على المرأة الحامل وجنينها والطفل حديث الولادة. 

مع تقدم المرأة في السن، يصبح جسمها عرضة للإصابة ببعض الأمراض. يوصى للنساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر بإجراء فحوصات منتظمة لفهم خط الأساس الصحي لهن وللكشف المبكر.

اختبارات مهمة للنساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر

يوصي الدكتور ساوني بإجراء الاختبارات التالية للنساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر:

1. اختبارات مسحة عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري

هذا اختبار للكشف عن نمو الخلايا غير الطبيعية التي تسبب سرطان عنق الرحم. يوصى بإجراء فحص منتظم بين فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بناءً على العمر والنتائج السابقة. يعد اختبار فيروس الورم الحليمي البشري مهمًا أيضًا للنساء الناشطات جنسيًا لأنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم.

2. الماموجرام والفحص الذاتي للثدي

إنه اختبار فحص سرطان الثدي. يمكنه اكتشاف أورام وتشوهات الثدي في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج أكثر فعالية. اعتمادًا على حالتك، يوصى بإجراء اختبارات سنوية أو كل سنتين. يتيح الفحص الذاتي للثدي للأنثى فهم الشكل والملمس الطبيعي لثدييها. يجب الإبلاغ عن أي تغييرات في الثديين، إذا شعرت بها، إلى أخصائي الرعاية الصحية للتشاور.

3. اختبار وظائف الغدة الدرقية

يحدد TFT مستويات هرمون الغدة الدرقية في الجسم، مما يساعد في الكشف عن أمراض مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية.

4. اختبارات ضغط الدم والكوليسترول

ويزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدم العمر. يساعد اختبار ضغط الدم والكوليسترول كل 4-6 سنوات على الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

5. اختبار نسبة الجلوكوز في الدم

يُنصح بإجراء اختبار سنوي لجلوكوز الدم للكشف عن حالات مثل مرض السكري ومقدمات السكري. يصبح هذا الاختبار أكثر أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو لديهم تاريخ عائلي أو لديهم أي عامل خطر آخر.

6. اختبار كثافة العظام

يعد فحص ديكسا مهمًا للكشف عن أمراض مثل هشاشة العظام وفقدان العظام، خاصة إذا كان لدى الأشخاص عوامل خطر.

7. اختبار العين

فحص العين لمدة عامين للوقاية من أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والجلوكوما

8. فحص السرطان

قد يذهب الأشخاص المعرضون للخطر أيضًا لفحص سرطان القولون والجلد بناءً على العمر والتاريخ العائلي وعوامل الخطر الأخرى.

فحص السرطان اختبار العين اختبار كثافة العظام اختبارات ضغط الدم والكوليسترول وظائف الغدة الدرقية الغدة الدرقية

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