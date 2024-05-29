تداول 60 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 60000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 968 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 479 شاحنة و128 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع، 489 شاحنة و12 سيارة.

تصدير 43 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEW SEAF JADE قادمة من السعودية والعبارة “أمل” بينما تغادر السفينة ALEENA1 على متنها 43 ألف طن فوسفات تصدير الي اندونسيا والسفينتين الحرية1 وبوسيدون، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهي بوسيدون إكسبريس، سينا، الرياض والحرية 1 وغادرت السفينتين الرياض وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن، 406 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهي آيلة، كوين نفرتيتي، بريدج وأور.

وصول وسفر 3090 راكبا بموانئ البحر الأحمر

كان تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات سفر اول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة ايلة وعلى متنها 128 حاج و3 باص، وحيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء، وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وتوفير طاقم طبي وعدد (2) سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ.