الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 60 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 60000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 968 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 479 شاحنة و128 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع، 489  شاحنة و12 سيارة. 

تصدير 43 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEW SEAF JADE قادمة من السعودية والعبارة “أمل” بينما تغادر السفينة ALEENA1  على متنها 43 ألف طن فوسفات تصدير الي اندونسيا والسفينتين الحرية1 وبوسيدون، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهي بوسيدون إكسبريس، سينا، الرياض والحرية 1 وغادرت السفينتين الرياض وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن، 406 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهي آيلة، كوين نفرتيتي، بريدج  وأور. 

txt

وزارة النقل تكشف سبب تعطل حركة التقاطر فى الخط الأول لمترو الأنفاق

وصول وسفر 3090 راكبا بموانئ البحر الأحمر

كان تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات سفر اول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة ايلة وعلى متنها 128 حاج و3 باص، وحيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء، وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وتوفير طاقم طبي وعدد (2) سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ.

txt

وزير النقل يتابع انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري

 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عمليات بميناء نويبع البحري المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر يستعد ميناء سفاجا

الأكثر قراءة

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

عاجل|بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب