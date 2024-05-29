الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مجازر خيام النازحين برفح.. أبرز النجوم الداعمين للقضية الفلسطينية عبر السوشيال ميديا

ويجز
ويجز

تضامن عدد كبير من نجوم السينما المصرية مع القضية الفلسطينية، بعد المجازر التى تشهدها خيام إيواء النازحين فى رفح على يد قوات الاحتلال، مطالبين بوقف إطلاق النار على غزة.

وساند كثيرون من الفنانين أهالي غزة بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدت قتل الأطفال والنساء وحرق المنازل، معلنين رفضهم الشديد عما يحدث على الأراضي الفلسطينية، وفي هذا التقرير ترصد “الدستور” تعليقات  أبرز النجوم الداعمين عبر السوشيال ميديا للقضيه الفلسطينية، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

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أبرز النجوم الداعمون عبر السوشيال ميديا للقضية الفلسطينية

يعتبر مغني الراب “ويجز” واحدا من أبرز النجوم الذين دعموا القضية الفلسطينية بطرق كثيرة، موقفه كان واضحا وصريحا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حرص في معظم حفلاته الغنائية على دعم القضية الفلسطينية، ظهر في أكثر من حفل وهو يحمل علم فلسطين، خاصة في أمريكا.

النجوم الداعمون عبر السوشيال ميديا للقضية الفلسطينية

بينما علقت النجمة إلهام شاهين، حول أحداث غزة أثناء تكريمها من جمعية كتاب ونقاد السينما، قائلة: "إنها تشعر بالحزن والحسرة بسبب الأحداث الأخيرة في غزة، قائلة: "النهارده المفروض مبسوطة بتكريمي لكن فرحتي ناقصة ومن إمبارح منمتش، مش شرط عشان بنحضر مهرجانات يبقى مش فارق معانا الأحداث في غزة لكن الحياة لازم تستمر، لما شوفت الأخبار حسيت إني جوايا ألم ومبقتش عارفة أصدق اللي بيحصل".

النجوم الداعمون عبر السوشيال ميديا للقضية الفلسطينية

ظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” كلمته بـ "والله مكسوف كسوف.. مش عايز أقولكم.. مكسوف لنفسي ومكسوفلكم ومكسوف لكل عربي"، مضيفًا: "ربنا يرحم شهداءنا في رفح ويشفي مصابيهم ويصبر أهاليهم".

النجوم الداعمون عبر السوشيال ميديا للقضية الفلسطينية
غزة القضية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية ويجز إلهام شاهين محمد رمضان

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