الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

يوصل  سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 29مايو 2024 مقابل الجنيه المصري واستقر مقابل الدولار والليرة، وفي وقت يستعد البنك المركزي، لطرح أذون خزانة محلية، غدا الخميس المقبل 30 مايو، بقيمة 45 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر وعام، لتمويل عجز الموازنة ويكول اول موعد  موعد استحقاق في 3 ديسمبر المقبل وموعد الاستحقاق الثاني 3 يونيو 2025 ما أدى إلى ارتفاع  الريال السعودي اليوم بعد أن شهد الأيام السابقة تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية خصوصا موسم الحج. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 29 مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سجل الريال السعودي اليوم الاربعاء 29  مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

 

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.59 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.60جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.54 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.55 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم  الاربعاء، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

 

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