مديرو الإدارات التعليمية يتابعون سير امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

انعقدت اليوم غرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث قامت بمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

واطمأن مديرو الإدارات التعليمية العشر بانتظام على سير الامتحان اليوم، وعدم وجود أي شكاوى، وتنفيذ التعليمات بالتواصل على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.