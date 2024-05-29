فى 3 مدن.. "حياة كريمة" بمطروح تطلق فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة في جميع المواد الدراسية بمراكز ومدن مرسى مطروح والعلمين والحمام ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام»، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

المراجعات النهائية للثانوية العامة

وأعلن الدكتور عبدالجليل خيرت، منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، عن بدء المراجعات النهائية للثانوية العامة في جميع المواد الدراسية يحاضر فيها صفوة ونخبة من خبراء التعليم في المواد الدراسية على مستوى المحافظة، وذلك يوميًا ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام» التي تبدأ فعاليات المراجعات من 10 صباحًا حتى 3 ظهرًا على فترتين، في مدن مرسى مطروح بقاعة مجلس العمد والمشايخ، ومدينة العلمين بقاعة مدرسة تحيا مصر بسيدي عبدالرحمن، وفي مدينة الحمام بمدرسة الحمام الثانوية بنات.

وأكد منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح أنه تم وضع خطة للحشد لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب قبل بدء فعاليات المراجعات النهائية من خلال الإعلان وإعلام الطلبة وأولياء الأمور في المساجد ومراكز الشباب والإعلان عبر صفحات السوشال ميديا، أو من خلال الانضمام جروب على الواتساب https://chat.whatsapp.com/HYtEEOTxWt7FnPhi2Z5xFN

لضمان تجمع وتواجد أكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة من المراجعات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوي العامة بــ10 أيام، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بمدن مرسى مطروح والعلمين والحمام.

وأشار منسق حياة كريمة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجّه بتقديم كل أنواع الدعم لضمان نجاح المراجعات النهائية للشهادة الثانوية العامة، من خلال توفير مديرية التربية والتعليم لخبراء وصفوة المدرسين للمراجعات النهائية لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، وتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام».

- مبادرة "تقدر في 10 أيام"

وقدم منسق مؤسسة حياة كريمة الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه لجهود مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وتوجيهاته للتربية والتعليم لضمان نجاح المراجعات النهائية للثانوية العامة لدعم الطلبة والطالبات قبل امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية، وإلى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على توفير نخبة من المعلمين في المراجعات النهائية، وكذلك الشكر موصول لمديري الإدارات التعليمية بالعلمين والحمام على حرصهم على نجاح مبادرة "تقدر في 10 أيام".

فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

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فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة

فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة