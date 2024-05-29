الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كانت بتعاملنى وحش".. اعترافات المتهمة بذبح والدتها فى مصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية

فتحت النيابة العامة  بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سيدة في اتهامها بقتل والدتها بسلاح أبيض "سكين"، بأن وجهت لها طعنات متفرقة في منطقة الرقبة والرأس بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن الدافع وراء ارتكاب المتهمة الجريمة، هو سوء معاملة والدتها لها، حيث تبين أن المجني عليها مسنة وكانت تعامل المتهمة معاملة سيئة، الأمر الذي جعلها تحمل الكره والضغينة تجاه والدتها، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة واستلت الأخيرة على أثرها سكينًا من المطبخ وسددت عدة طعنات لوالدتها تسببت في وفاتها بالحال.

وطالبت النيابة بعرض المتهمة على الطب الشرعى؛ لبيان تعاطيها المواد المخدرة من عدمه، ووجهت لها تهمة القتل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بوجود جثة ربة منزل مسنة بها طعنات متفرقة في منطقة الرقبة والرأس، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين أن ابنتها وراء الواقعة، فتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة سلاح أبيض مصر القديمة

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