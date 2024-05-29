"شباب ورياضة المنوفية" تعلن عن حاجتها لمتطوعين للعمل بمراكز ذوي الهمم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، عن طلب أخصائيين متطوعين تخاطب، تنمية مهارات، نفسي، تكامل حسي للعمل بمركز تخاطب لذوي القدرات والهمم بمراكز التخاطب داخل مراكز الشباب.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، أنها تطلب فريق كامل لمركز التخاطب بمركز شباب مدينة أشمون جديد، واستكمال فريق العمل داخل مراكز التخاطب الموجودة بالمراكز الآتية:-

مركز شباب المصيلحة التابع لشبين الكوم

مركز شباب مدينة السادات

مركز شباب سلامون قبلي

وأضافت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، أنه تقدم أصول الأوراق الخاصة بالمؤهل العلمي بكالوريوس / ليسانس (أداب علم نفس - تربية خاصة - خدمة اجتماعية - تربية رياضية) وكذلك شهادات الخبرة وغيرها عند المقابلة الشخصية ويفضل خبرة سنتين في المجال

التقديم فقط من خلال التسجل على الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/7EzdMg4Lgm

وأشارت إلى أنه سيتم الاتصال بالمتقدمين، لتحديد موعد المقابلة الشخصية من قبل مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لمكتب وزير الشباب والرياضة.