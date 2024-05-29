الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. سعر الأبقار والخراف والماعز اليوم 29 مايو

الأضاحي
الأضاحي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر 2024، والدستور تقدم لكم في هذا الموضوع أسعار الأضاحي اليوم 29 مايو 2024، حسب نوعها ومصدرها، مع توضيح بعض العوامل التي تؤثر على  أسعار الأضاحي.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

تختلف أسعار الأضاحي في مصر 2024 حسب نوعها، فالأبقار هى أغلى الأنواع، يليها الأغنام ثم الماعز، وتختلف أسعار الأضاحي حسب مصدرها، فالأضاحي المستوردة تكون أرخص من البلدية بشكل عام، وكلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها، ويتم مراعاة الحالة الصحية للأضحية عند تحديد  أسعار الأضحية، فالأضحية السليمة تكون أغلى من المريضة، وتختلف أسعار الأضاحي حسب مكان البيع، فالمناطق الراقية تكون أسعارها أعلى من المناطق الشعبية.

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أسعار الخرفان في مصر 

بلدي: يتراوح سعر الخروف البلدي من 9 إلى 12 ألف جنيه حسب الحجم والوزن.

مستورد: يتراوح سعر الخروف المستورد من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

أسعار الماعز اليوم في مصر

بلدي: يتراوح سعر الماعز البلدي ما بين 5 – 6 آلاف جنيه.

مستورد: يتراوح سعر الماعز المستورد من 4 – 5 آلاف جنيه.

أسعار الأبقار للأضحية في مصر 

بلدي: يتراوح سعر العجل البلدي من 60 إلى 80 ألف جنيه.

مستورد: يتراوح سعر العجل المستورد من 40 – 60 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

نصائح لشراء أضحية عيد الأضحى

  1. حدد ميزانيتك: قبل البدء في البحث عن أضحية، حدد المبلغ الذي يمكنك تخصيصه لشرائها.
  2. قارن الأسعار: قارن أسعار الأضاحي في مختلف المصادر قبل الشراء.
  3. تأكد من صحة الأضحية: تأكد من سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض.
  4. اشتر من مصدر موثوق: اشتر الأضحية من مصدر موثوق به لضمان جودتها.
  5. لا تتسرع في الشراء: خذ وقتك في اختيار الأضحية المناسبة لك.
أسعار الأضاحي في مصر 2024

مصادر شراء الأضاحي في مصر

أسواق المواشي: تعد أسواق المواشي من أشهر مصادر شراء الأضاحي في مصر، وتنتشر في جميع أنحاء البلاد.

منافذ وزارة الزراعة: توفر وزارة الزراعة منافذ لبيع الأضاحي بأسعار مخفضة، ويمكنك التعرف على عناوين هذه المنافذ على موقع وزارة الزراعة.

جمعيات الماشية: تقدم بعض جمعيات الماشية خدمات بيع الأضاحي بأسعار مناسبة.

المتاجر الإلكترونية: ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المتاجر الإلكترونية التي تبيع الأضاحي online.

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