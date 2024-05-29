الصحة: إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٩ و٣٠ من شهر مايو الجاري للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه التخصصات تشمل النساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال، والباطنة- الأنف والأذن، والعظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه القوافل ستكون في محافظات البحيرة- مطروح- المنوفية- سوهاج- الأقصر- قنا- بني سويف- دمياط- أسوان- المنيا- الغربية.

توجيه مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و259 ألفًا و846 مواطنًا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال عام 2023، ضمن حملة 100 يوم صحة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 359 ألفًا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألفًا و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.