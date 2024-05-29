الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد حصوله على جائزة أفضل عمل عربى.. طارق الشناوى: "الحشاشين" عمل استثنائى

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

أشاد الناقد طارق الشناوي بما حققه مسلسل “الحشاشين” بعد حصوله على جائزة أفضل مسلسل عربي في مهرجان “الدانة” البحريني.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “DMC”: “عمل استثنائي على عدة مستويات، بدءًا من السيناريو الذي أعتبره مغامرة ناجحة لجهة اعتماده على اللهجة العامية المصرية في الحوار”.

أضاف: “المسلسل رسخ إمكانية استخدام اللهجة العامية في أعمال تاريخية، والعامية مفردات وليست مستوى واحدا، وهي عامية لا تجرح الزمن، وأعتقد أنه اختيار صائب جدًا، والمخرج بيتر ميمي قدم حالة إبداعية كاملة الأركان على المستوى السمعي والمرئي، كما أن الموسيقى لعبت دورا مهما في المسلسل، وكل التفاصيل كاملة لأننا أمام عمل مُغاير، بالإضافة إلى طريقة تنفيذ المعارك بكل تلك الحرفية العالية”.

أوضح: “المخرج بيتر ميمي قدم شاشة رائعة وجاذبة، وكل تلك المخرجات دفعت مسلسل الحشاشين إلى نيل هذه الجائزة، وهي جائزة مهمة، جاءت في توقيت مناسب، وهناك أكثر من جهة عالمية خارج حدود العالم العربي استوقفها مسلسل الحشاشين، بالإضافة إلى تسكين الممثلين، وهو جزء مهم لدى المخرج، وهو كيفية وضع الممثل على الطريق الصحيح في العمل فيبدع، وكريم عبد العزيز يقدم واحدًا من أهم أدواره، والفنان أحمد عيد قدم دورًا رائعًا”.

وحقق مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي وبطولة النجم كريم عبد العزيز صدى عالميا واسعا، حيث عرض في مجموعة كبيرة من الدول حول العالم من بينها روسيا والسويد، بالإضافة إلى ترجمته للغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية، ليتحدث عنه الشعب الإيراني هناك وسط حالة رواج كبير للمسلسل المصري. 

ويعد هذا الانتشار الواسع للمسلسل إنجازًا كبيرًا للدراما المصرية، التي نجحت في فرض حضورها على الساحة العالمية وإثبات قدرتها على إنتاج أعمال راقية تثري المشهد الثقافي العالمي.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

الحشاشين مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين افضل مسلسل عربي الناقد الفني طارق الشناوي مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

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