صادرات مصر من الملابس الجاهزة ترتفع 23% فى أول 4 شهر من 2024

أعلنت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن صادرات قطاع الملابس بلغت 856 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024، مقارنة بـ697 مليون دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 23%.

وأشارت رئيس المجلس التصديري إلى تحقيق صادرات الملابس الجاهزة ارتفاعًا بنسبة 33% إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية، لتسجل 200 مليون دولار، بالفترة من يناير وحتى أبريل 2024، مقابل 150 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2023.

نمو صادرات الملابس الجاهزة

ولفتت ماري لويس إلى أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 14% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 347 مليون دولار أول 4 أشهر من 2024، مقابل 304 ملايين دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وأوضحت أن صادرات الملابس الجاهزة إلي الدول العربية سجلت 173 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار بنسبة نمو 34%، مشيرة إلي ارتفاع الصادرات إلي الدول الأفريقية بدون الدول العربية لتسجل 2.5 مليون دولار مقابل 882 ألف دولار بنسبة نمو 189%.

الصادرات المصرية للسعودية

وبشأن الدول الأكثر استيرادا، كشفت "ماري لويس بشارة" عن أن الصادرات إلي السعودية في أول 4 أشهر من 2024 حققت ارتفاع 85% لتسجل 52 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023%، كما حققت صادرات القطاع ارتفاعًا إلى إسبانيا بنسبة 45% لتسجل 49 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024 مقابل 34 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأضافت ماري بشارة أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضًا ارتفاعًا ملحوظًا حيث تأتى السعودية على رأس القائمة لتسجل ارتفاعًا بنسبة 68% لتبلغ 89 مليون دولار في الفترة من يناير الي نوفمبر 2023 مقابل 53 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 60 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بنسبة ارتفاع 82%.