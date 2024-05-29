الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط لافتة إعلانية كبيرة بطريق الواحات فى أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سقطت  لافتة إعلانية كبيرة على طريق الواحات بأكتوبر، ما أدى إلى توقف حركة المرور أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

البداية بتلقي غرفة عمليات إدارة المرور بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات، والعمل على رفع حطام  اللوحة الإعلانية من الطريق، بمساعدة عمال المحافظة.

لافتة إعلانية كبيرة القادمة في الاتجاهين السيارات حركة المرور اللوحة الاعلانية

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