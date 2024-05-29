رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم ويؤكد تطويرها لتصبح ناديًا متكاملًا

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، حيث كان في استقباله الدكتور وليد أحمد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد إبراهيم بلال، والدكتور عبد اللطيف صبحي، والدكتور شريف هنوهم، وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

رافقه خلال الزيارة الدكتور ياسر لطفي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مهندس محمد حامد، والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان.

حيث شملت الزيارة تفقد أعمال الدهانات والتجديدات الخاصة بمباني ومنشآت الكلية، وتفقد أعمال الامتحانات النظرية لطلاب الكلية، والفيلا الأثرية الخاصة بالكلية حيث وجه سيادته بسرعة الاهتمام بترميمها واستخدامها.

رئيس الجامعة يؤكد تحويل كلية التربية الرياضية إلى نادٍ متكامل وإجراء الشراكات المجتمعية

كما تفقد ملعب كرة القدم والمدرج وأعمال التجديد الخاصة بترتان المضمار، وسور ملعب كرة القدم المنهار ووجه بسرعة الانتهاء من بناء السور الداخلي للملعب، وتفقد أيضًا حلبة الملاكمة ومقترح تجديدها وتوسعتها.

وأكد الدكتور السيد قنديل ضرورة الانتهاء من تطوير الكلية واستعدادها لتكون فرعًا لنادي جامعة حلوان، حيث سيتم إجراء كل التجهيزات اللازمة لتحويلها لنادٍ وعمل الشراكات المجتمعية، مشددًا على أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر الرياضية المتميزة لخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور قنديل إلى أننا نهدف إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

حيث أوضح رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تطوير كلية التربية الرياضية بنين بالهرم وتحويلها إلى نادٍ رياضي متكامل يخدم الطلاب والمجتمع المحلي، والعمل على توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ويأتي ذلك ضمن الاهتمام المتزايد من الدولة بالرياضة ودورها في الصحة العامة، خاصةً مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والتدريب.