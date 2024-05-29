مدير "تعليم الجيزة" يكشف تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، لطلاب محافظة الجيزة.

وقال مدير المديرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ما زال مستمرًا لأبناء محافظة الجيزة.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد سلومة أن تأخير التصحيح هذا الفصل الدراسي بسبب أن الكنترولات بها امتحانات الدبلومات أيضًا.

وشدد مدير المديرية على أنه فور انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم تجهيز النتيجة واعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأشار أشرف سلومة إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدًا الخميس أو السبت المقبل، فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية أنه ستتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، فور اعتمادها من المحافظ على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضح أنه سيتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الموقع الإلكتروني برقم جلوس الطالب، مشيرًا إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمدارس باليوم التالي من الاعتماد.





يذكر أنه جرى انتهاء اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤، يوم الخميس الماضي بكل أنحاء الجمهورية.