الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "تعليم الجيزة" يكشف تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

أشرف سلومة
أشرف سلومة

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، لطلاب محافظة الجيزة.

 

وقال مدير المديرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ما زال مستمرًا لأبناء محافظة الجيزة.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

 

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 

 

وأكد سلومة أن تأخير التصحيح هذا الفصل الدراسي بسبب أن الكنترولات بها امتحانات الدبلومات أيضًا.

 

وشدد مدير المديرية على أنه فور انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم تجهيز النتيجة واعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

 

وأشار أشرف سلومة إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدًا الخميس أو السبت المقبل، فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأكد مدير المديرية أنه ستتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، فور اعتمادها من المحافظ على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

وأوضح أنه سيتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الموقع الإلكتروني برقم جلوس الطالب، مشيرًا إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمدارس باليوم التالي من الاعتماد.

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس


 

يذكر أنه جرى انتهاء اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤، يوم الخميس الماضي بكل أنحاء الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 2024 محافظة الجيزة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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