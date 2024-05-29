الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 فى مشاجرة بالأعيرة النارية بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة العسيرات، حيث تم إطلاق الأعيرة النارية فيها، ما نتج عنه إصابة 3 أشخاص، من بينهم 2 بطلق نارى، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة العسيرات ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحص مركز شرطة العسيرات بوجود مشاجرة بين  طرف أول "محمد.ا"، 18 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني، ونجلي عمومته "يوسف.ز"، 53 سنة، سائق، مصاب بطلق ناري بالكتف اليمنى، و"جمال.ز"،  66 سنة، عامل زراعي، مصاب بجرح قطعي بالبطن، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبين طرف ثان، "مؤمن س ب ف"، 30 سنة، صاحب محل، ونجلي عمومته "علي ق ع ش" 47 سنة، و"أنس خ م ر"، 70 سنة، مزارع، الطرفان يقيمان بذات الناحية بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء قيادة الأول من الطرف الأول دراجة بخارية "خاصته" واحتكاكه بالأول من الطرف الثاني أثناء ترجله دون حدوث إصابته، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مديرية أمن سوهاج الأجهزة الأمنية مشاجرة شرطة العسيرات

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