أبوردينة: الدعم الأمريكى لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم الأربعاء، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية.

وقال أبوردينة ـ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ـ "إنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن مستمرة في ارتكاب المجازر واستهداف الفلسطينيين بإبادة جماعية، موضحًا أنه خلال أقل من 24 ساعة ارتكبت 3 مجازر في رفح ومحيطها".





وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعملية الإبادة وترحيل الفلسطينيين وقتلهم بشكل ممنهج، محملا الحكومة الأمريكية المسئولية عما يعانيه الشعب الفلسطيني.



وأشار المتحدث الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت بوقف إطلاق النار وبالرغم من ذلك لم تستجب إسرائيل لهذه القرارات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.