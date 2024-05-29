الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوردينة: الدعم الأمريكى لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم الأربعاء، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية. 
وقال أبوردينة ـ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ـ "إنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن مستمرة في ارتكاب المجازر واستهداف الفلسطينيين بإبادة جماعية، موضحًا أنه خلال أقل من 24 ساعة ارتكبت 3 مجازر في رفح ومحيطها".
 

الهباش: فلسطين عصية على مخططات "نتنياهو" وموقف مصر ثابت منذ اللحظة الأولى


وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعملية الإبادة وترحيل الفلسطينيين وقتلهم بشكل ممنهج، محملا الحكومة الأمريكية المسئولية عما يعانيه الشعب الفلسطيني.
 

txt

جوتيريش: لا يوجد مكان آمن فى غزة.. هذا الرعب يجب أن يتوقف

وأشار المتحدث الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت بوقف إطلاق النار وبالرغم من ذلك لم تستجب إسرائيل لهذه القرارات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

اسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية واشنطن الفلسطينيين

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

الأكثر قراءة

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

عاجل|بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب