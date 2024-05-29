الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القاهرة يتابع مبادرة "تقدر فى 10 أيام" لمراجعة مواد الثانوية العامة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء تنفيذ مبادرة "تقدر في ١٠أيام"، والتي انطلقت في ٣٧ مقرًا تعليميًا بأنحاء العاصمة، وتستمر لمدة عشرة أيام، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وتهدف إلى تقديم محاضرات مجانية لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.

وأكد محافظ القاهرة على أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حرصت على اختيار مقار المحاضرات، بحيث تغطى كل أحياء القاهرة لتقديم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب.

وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب وتجهيز القاعات وتزويدها بكل الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحاضرات يقدمها نخبة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المراجعات تعد فرصة جيدة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسى كاملًا قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسى.

وثمن محافظ القاهرة جهود مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للطلاب، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم.

امتحانات الدبلومات الفنية

وكان تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التقرير اليومى لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتى بدأت يوم السبت الماضى ٢٥ مايو، وتستمر حتى ٢٨ يونيو المقبل، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المراوح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتصدى بكل حزم لأى محاولة للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحان.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة، مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

مبادرة تقدر في 10 أيام الشهادة الثانوية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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