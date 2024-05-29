الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 أسماء مرشحة في قائمة مصر لأولمبياد باريس.. وموقف صلاح

صلاح ومصطفى محمد
صلاح ومصطفى محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير اليوم الأربعاء، عن الأسماء المرشحة للانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 فوق السن.

وقال شوبيرعبر إذاعة “أون سبورت”، إن محمد صلاح قائد منتخب مصر، مصطفى محمد، أحمد سيد “زيزو” وإمام عاشور رباعي المنتخب هم الأبرز على قائمة البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي للانضمام إلى قائمة فوق السن في أولمبياد باريس.

وأضاف شوبير، أن ميكالي مستقر على مصطفى محمد وصلاح، حيث أكد أن رغبة صلاح هي اللعب في أولمبياد باريس.

وأوضح، أن صلاح ينتظر قرار مدربه الجديد أرني سلوت حول إمكانية مشاركته في الأولمبياد من عدمها.

مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

ونستعرض مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الدومنيكان - يوم الأربعاء 24 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثانية: وصيف كأس آسيا 2023 ضد مصر، يوم السبت 27 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثالثة: إسبانيا ضد مصر، يوم الثلاثاء 30 يوليو - الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ماتموت أتلانتيك بـ بوردو.

وبدأت عملية بيع تذاكر مباريات كرة القدم بأولمبياد باريس في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

قرعة أولمبياد باريس

المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلاندا - الولايات المتحدة الأمريكية - منتخب من الملحق الأفرو آسيوي.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - ثالث بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - وصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا - الدومنيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا 2023 - مالي - باراجواي - الكيان الصهيوني.

جدير بالذكر أن منتخب مصر احتل المركز الثاني في بطولة كأس إفريقيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في المغرب، ليتأهل للمرة الثانية تواليًا إلى الأولمبياد.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في الفترة من الجمعة 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس.

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