المدارس المصرية اليابانية بالغردقة تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بها

تواصل المدارس المصرية اليابانية بالغردقة عقد المقابلات الخاصة بالطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بها للعام الدراسى 2024/2025.

إنطلقت أولى المقابلات الشخصية الخاصة بالطلاب الجدد الذين تقدموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس المصرية اليابانية

وقالت الدكتورة كريمة شاهين مدير المدارس المصرية اليابانية بالبحر الأحمر إن المدارس بدأت فى استقبال أولياء الأمور وتعريفهم بنظام المقابلات ومميزات المدرسة والأنشطة المقدمة للطفل والتعريف بأنشطة التوكاتسو اليابانية والتى يتم تطبيقها بالمدرسة.

وأضافت: خلال المقابلة يتم الرد على كافة الاستفسارات من قبل أولياء الأمور، ثم يتم مراجعة جميع الأوراق الخاصة بالتقديم من قبل لجنة فحص الملفات، ويعقد المعلمون مقابلة للطفل بحسب سنه والمرحلة المتقدم لها، كما يتم عقد مقابلة شخصية مع ولى الأمر الأب والأم من خلال لجنة مكونة من فريق الإدارة تمهيدا لاستكمال مرحلة القبول بعد رفعها لمسئولى وحدة المدارس المصرية اليابانية.

تعليم البحر الأحمر: لم نسجل شكاوي في امتحانات الدبلومات الفنية

في سياق آخر، قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن غرف عمليات المديرية والادارات التعليمية المختلفة لم تسجل اي شكاوي من الطلاب او المراقبين، مؤكدًا أنه لم يتم رصد اي مخالفات باللجان، لافتًا الي عدم تلقي شكاوي من الطلاب أو أولياء امورهم حول الامتحانات في امتحانات الدبلومات الفنية.

وأضاف أن المديرية بكامل أجهزتها وإداراتها المختصة تعمل لخدمة الطلاب وتسهيل سير الامتحانات، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، مشددًا علي عدم إصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان.

وأضاف وكيل “تعليم البحر الاحمر”، أنه هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة، مؤكدًاعلى ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، بجانب توفير كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية مع توفير غرفة طبية للطبيب والزائرة الصحية.

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة