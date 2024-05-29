الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بها

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة

تواصل المدارس المصرية اليابانية بالغردقة عقد المقابلات الخاصة بالطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بها للعام الدراسى 2024/2025.

إنطلقت أولى المقابلات الشخصية الخاصة بالطلاب الجدد الذين تقدموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس المصرية اليابانية

وقالت الدكتورة كريمة شاهين مدير المدارس المصرية اليابانية بالبحر الأحمر إن المدارس بدأت فى  استقبال أولياء الأمور وتعريفهم بنظام المقابلات ومميزات المدرسة والأنشطة المقدمة للطفل والتعريف بأنشطة التوكاتسو اليابانية والتى يتم تطبيقها بالمدرسة.  

 

وأضافت: خلال المقابلة يتم الرد على كافة الاستفسارات من قبل أولياء الأمور، ثم يتم مراجعة جميع الأوراق الخاصة بالتقديم من قبل لجنة فحص الملفات، ويعقد المعلمون مقابلة للطفل بحسب سنه والمرحلة المتقدم لها، كما يتم عقد مقابلة شخصية مع ولى الأمر الأب والأم  من خلال لجنة مكونة من فريق الإدارة تمهيدا لاستكمال مرحلة القبول بعد رفعها لمسئولى وحدة المدارس المصرية اليابانية.

 

تعليم البحر الأحمر: لم نسجل شكاوي في امتحانات الدبلومات الفنية

 

في سياق آخر، قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن غرف عمليات المديرية والادارات التعليمية المختلفة لم تسجل اي شكاوي من الطلاب او المراقبين، مؤكدًا أنه لم يتم رصد اي مخالفات باللجان، لافتًا الي عدم تلقي شكاوي من الطلاب أو أولياء امورهم حول الامتحانات في امتحانات الدبلومات الفنية.

 

وأضاف أن المديرية بكامل أجهزتها وإداراتها المختصة تعمل لخدمة الطلاب وتسهيل سير الامتحانات، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، مشددًا علي عدم إصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان.

 

وأضاف وكيل “تعليم البحر الاحمر”، أنه هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة، مؤكدًاعلى ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، بجانب توفير كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية مع توفير غرفة طبية للطبيب والزائرة الصحية.

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
المدارس المصرية اليابانية بالغردقة
تعليم البحر الاحمر المدارس اليابانية بالغردقة المقابلات الخاصة بالطلاب امتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم البحر الاحمر

مواد متعلقة

لمجابهة الكوارث والأزمات.. البحر الأحمر تستعد لـ"صقر 129"

المراكز الدعوية بمساجد البحر الأحمر تطوع التكنولوجيا لخدمة الدين وتصحيح المفاهيم

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024.. كل ماتريد معرفته

ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق لـ80% وإقبال كبير على شواطئ الغردقة (صور)

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني

"شيطان البحر" تظهر على شواطئ مرسى علم

تنطلق غدًا.. "تعليم البحر الأحمر" تنهى استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة