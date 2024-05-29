"الإسكان الاجتماعي" يتابع إنشاء 4372 وحدة "عمارة خضراء" في العاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقهم المهندس محمد العزوني، نائب رئيس الجهاز لتنفيذ المشروعات الإسكان، لمتابعة المرحلة الخامسة لمشروع العمارة الخضراء بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وتتضمن 4372 وحدة بواقع 183 عمارة سكينة تحتوي على 3 نماذج بحي الزقازيق الجديدة.

تفاصيل المرحلة الخامسة بمشروع العمارة الخضراء

وفي سياق متصل، قام مسئولي صندوق الإسكان والمجتمعات العمرانية بجوله تفقدية للمرور على ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان منها سكن كل المصريين (النموذج الأخضر) المرحلة الخامسة بحي الزقازيق الجديدة.

كما قام مسئولو الإسكان بمتابعة الأعمال الجارية بموقع "سكن كل المصريين" النموذج الأخضر صديقة البيئة بالمرحلة الخامسة.

تنفيذ 4372 وحدة بالمرحلة الخامسة بحي الزقازيق

واستعرض المهندس علاء عبد اللاه، رئيس الجهاز، حجم الأعمال المنفذة لمشروع المرحلة الخامسة حيث تم أثناء تنفيذ عدد 109 عمائر سكينة بواقع تنفيذ 2130 وحدة سكينة نموذج 90 مترا مربعا.

أشار إلى أن المرحلة الخامسة تتضمن تنفيذ 81 عمارة سكينة بواقع 1458 وحدة سكينة نموذج 3 وحدات بالدور، فضلا عن تنفيذ 28 عمارة سكينة بواقع 672 وحدة سكينة نموذج 4 وحدات بالدور.

كما استعرض رئيس جهاز العاشر، المرحلة الخامسة بمشروع العمارة الخضراء وتتضمن تنفيذ 112 وحدة سكنية نموذج 75 مترا مربعا بحي الزقازيق الجديدة.

وأشاد مسئولو صندوق الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالجهود المبذولة في إتمام المشروعات، مؤكدا أنه ويجب التأكيد على الشركات في الاستمرار في الأعمال وبسرعة للانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة.

ونوه رئيس جهاز العاشر من رمضان، بأنه سيتم الانتهاء من المشروعات بخطة المدينة وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.