الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين تدعو إلى تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى غزة.. وتحذر من خطورة الوضع

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحذرت من خطورة الوضع الإنساني بالقطاع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الصين حذرت من تداعيات اتساع نطاق الحرب في غزة

وعلى صعيد آخر، قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق لمصر لدى الصين، إن الصين حذرت من التداعيات التي قد تحدث بسبب اتساع نطاق الحرب في غزة.

وأضاف الحفني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن الصين ترى أن الحرب فى غزة عبثية، وأن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولى، وهى تقرأ الأحداث نفس القراءة المصرية والعربية، وتقدر الدور الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الصين مدركة أهمية الأمن القومى المصرى، وهى أدرى من أى طرف دولى آخر بمجريات الأمور فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الصين مهتمة بعلاقتها مع مصر ومقبلة عليها، وما تشهده العلاقات المصرية الصينية مرحلة استثنائية غير مسبوقة فى العصر الحديث.

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