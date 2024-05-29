الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص وإصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالقليوبية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في الطريق الحر "بنها - شبرا" في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الحر بعد مطلع ميت السباع تجاه الكارتة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين من المعاينة الأولية، أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة ونتج عنه مصرع شخص من محافظة المنوفية وإصابة 13 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب، وتم تجنب السيارات المشاركة في الحادث من على الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقي طفل مصرعه، إثر حادث دهس سيارة كانت تسير بسرعة بالطريق العام، قبل وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة بوجود حادث على أحد طرق الخصوص.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين مصرع طفل دهسا أسفل إطارات السيارة، بعد مرورها بسرعة عالية على جسده، ويفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة العامة بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث انقلاب سيارة الطريق الحر نقل المصابين مصرع شخص امن القليوبية

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