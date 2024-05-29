الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يلتقى نظيره السعودى لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع نظيره وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، فهد الجلاجل، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بـ«چنيڤ».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين بحثا الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون القائمة بين مصر والسعودية في المجال الصحي، وفرص توسيع آفاق التعاون، حيث أكد الجانبان أن مصر والسعودية تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة وممتدة، فضلًا عن التعاون الثنائي غير المسبوق بمختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزيرين استعرضا التجارب الصحية الناجحة في البلدين، لاسيما بمجالات مكافحة الجوائح، والأزمات الصحية، ومبادرات تحسين الصحة العامة للمواطنين، وكذلك تطبيق المشروعات والمنظومات الصحية الجديدة التي من شأنها النهوض بالخدمات الطبية المقدمة لمواطني الدولتين، وتعظيم الاستثمارات في القطاع الصحي.

وزير الصحة يستعرض نتائج التعاون بين مصر ومنظمة الصحة في عدة مجالات صحية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين تابعا مستجدات مقترحات التعاون المشترك، والتي تم الاتفاق عليها خلال اللقاءات التي تمت بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، والتي يجري متابعتها من خلال فريق العمل المصري السعودي المشترك بين وزارتي الصحة بكلا البلدين.

الكوادر البشرية المصرية

وذكر «عبدالغفار» أن اللقاء تناول موقف مذكرات التفاهم الموقعة والمشروعات المقترحة بين البلدين، وعلى رأسها البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للتعاون في مجال الموارد البشرية بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووزارة الصحة السعودية، للاستعانة بالكوادر البشرية المصرية، والتعاقد مع الكفاءات الطبية في مجالات الرعاية الحرجة، فضلًا عن مشروع مذكرة التفاهم بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) واللجنة السعودية للتخصصات الطبية، وكذلك مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون في المجال الصحي بين وزارتي الصحة المصرية والسعودية.

وأكد «عبدالغفار» إدراك الجانبين المصري والسعودي لأهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالصحة العامة، والملفات الطبية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وتقوية العلاقات إيمانًا منهما بأهمية العمل معًا في حل المشكلات الصحية المشتركة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة وزير الصحة السعودي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أشاد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، بجهود وزارة الصحة المصرية في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة السعودية لتقديم كل أشكال الدعم الصحي للقطاع وعلاج المصابين والمرضى الفلسطينيين.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الصحة الموقف التنفيذى القطاع الصحي الملفات الطبية الصحة العامة

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